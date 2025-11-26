ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

Нетверезий водій влаштував ДТП і стрілянину в Києві: подробиці

Після зіткнення з кількома авто водій Porsche у стані сп’яніння напав на людей і відкрив стрілянину.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Поліція

Поліція / © Національна поліція України

У Києві 37-річний водій Porsche Cayenne спричинив ДТП на перехресті Солом’янської площі, після чого агресивно напав на учасників автопригоди.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, чоловік зіткнувся з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами. Після аварії кермувальник почав лаятися зі свідками та кинувся на пасажирку ВАЗ — 26-річну жінку, яку він ударив кулаком у голову.

Коли водій ВАЗ спробував зупинити нападника, той дістав травматичний пістолет і здійснив два постріли у його бік. 22-річного потерпілого з непроникаючим вогнепальним пораненням госпіталізували та надали медичну допомогу.

Травматичний пістолет / © Поліція Києва

Травматичний пістолет / © Поліція Києва

Порушник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та відмовився проходити тест. Патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП.

Затриманий громадянин / © Поліція Києва

Затриманий громадянин / © Поліція Києва

Чоловіка затримали. У нього вилучили зброю. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство з особливою зухвалістю та застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

ДТП / © Поліція Києва

ДТП / © Поліція Києва

Нагадаємо, на проспекті Степана Бандери у Києві сталася серйозна ДТП, унаслідок якої фура отримала значні пошкодження. За попередніми даними, водій вижив.

Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie