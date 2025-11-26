Нетверезий водій влаштував ДТП і стрілянину в Києві: подробиці

Поліція / © Національна поліція України

У Києві 37-річний водій Porsche Cayenne спричинив ДТП на перехресті Солом’янської площі, після чого агресивно напав на учасників автопригоди.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, чоловік зіткнувся з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами. Після аварії кермувальник почав лаятися зі свідками та кинувся на пасажирку ВАЗ — 26-річну жінку, яку він ударив кулаком у голову.

Коли водій ВАЗ спробував зупинити нападника, той дістав травматичний пістолет і здійснив два постріли у його бік. 22-річного потерпілого з непроникаючим вогнепальним пораненням госпіталізували та надали медичну допомогу.

Травматичний пістолет / © Поліція Києва

Порушник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та відмовився проходити тест. Патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП.

Затриманий громадянин / © Поліція Києва

Чоловіка затримали. У нього вилучили зброю. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство з особливою зухвалістю та застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

ДТП / © Поліція Києва

Нагадаємо, на проспекті Степана Бандери у Києві сталася серйозна ДТП, унаслідок якої фура отримала значні пошкодження. За попередніми даними, водій вижив.