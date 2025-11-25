Дядько відомого українського фотографа загинув під час удару РФ у Києві: подробиці

У Києві під час масованого обстрілу 25 листопада постраждав логістичний центр супермаркетів Novus / © ДСНС

Під час російського обстрілу Києва 25 листопада в логістичному центрі Novus загинув дядько відомого українського фотографа Костянтина Ліберова. Чоловік, який працював водієм, прибув на об’єкт, щоб вивантажити товар, коли стався удар.

Про трагедію в родині Костянтин Ліберов повідомив у дописі на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, дядько все життя прожив в Одесі, а 25 листопада близько 7:00 ранку привіз товар до столиці, саме туди, куди влучила ворожа ракета.

«Одним із водіїв, які приїхали вивантажуватися до логістичного центру Novus сьогодні вранці, був мій дядя. Сьогодні я їздив опізнавати його тіло в морг», — написав фотограф.

У Києві під час масованого обстрілу 25 листопада постраждав логістичний центр супермаркетів Novus / © Facebook

Ліберов зазначив, що вони з родичем були не дуже близькі, але регулярно спілкувалися. Він підкреслив, що його дядька, як і ще пʼятьох невинних людей, убила Росія.

Нагадаємо, в Києві рятувальники завершили роботи з розбирання завалів і ліквідації наслідків російських ударів, завданих по столиці протягом ночі та ранку 25 листопада. За остаточними даними, оприлюдненими після закінчення аварійно-рятувальних робіт, внаслідок атаки загинуло 7 людей.

Вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву — є жертви, потерпілі та руйнування. Ворог застосував «Кинджали», «Калібри» та дрони.

Внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 25 листопада загинув Вадим Тупчій — актор і декоратор, який, зокрема, створював накладні носи для «Шоу довгоносиків», популярної у 1990-х роках телепередачі.