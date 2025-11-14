ТСН у соціальних мережах

Київ
878
1 хв

Потужна атака по Києву: серед постраждалих дитина та вагітна жінка

У столиці після ворожої атаки є жертви, постраждалі та руйнування.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Наслідки атаки

У ніч проти 14 листопада російські окупанти вдарили по Києву ракетами та дронами, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, а понад два десятки — отримали ушкодження.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога. Серед них — дитина 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці», — зазначив він.

За даними поліції Києва, внаслідок чергової атаки РФ зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах столиці. Загалом, пошкоджено близько 30 житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що через атаку у столиці було пошкоджено ділянки теплових мереж. У деяких житлових будинках відсутнє теплопостачання.

Також відомо, що одна людина загинула.

878
