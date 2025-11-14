- Дата публікації
- Київ
Потужна атака по Києву: серед постраждалих дитина та вагітна жінка
У столиці після ворожої атаки є жертви, постраждалі та руйнування.
У ніч проти 14 листопада російські окупанти вдарили по Києву ракетами та дронами, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, а понад два десятки — отримали ушкодження.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога. Серед них — дитина 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці», — зазначив він.
За даними поліції Києва, внаслідок чергової атаки РФ зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах столиці. Загалом, пошкоджено близько 30 житлових будинків.
Раніше повідомлялося, що через атаку у столиці було пошкоджено ділянки теплових мереж. У деяких житлових будинках відсутнє теплопостачання.
Також відомо, що одна людина загинула.