Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
- 812
Час на прочитання
- 1 хв
У Києві подружжя загинуло під час атаки РФ: у них залишилася дитина
Внаслідок атаки РФ загинуло подружжя, що працювало в атомній енергетиці.
Внаслідок масованої російської атаки, що сталася в ніч на 14 листопада, у Києві загинуло подружжя Лілія та Вадим Велкови. У пари залишилася десятирічна донька.
Загиблі працювали у відокремленому підрозділі «Управління справами» НАЕК «Енергоатом», повідомили в компанії.
«Їхнє життя обірвалося миттєво — під завалами будинку, який мав би бути місцем безпеки, тепла і спокою. Двоє життів забрала країна-терористка, залишивши після себе лише руїни й порожнечу», — йдеться у повідомленні компанії.
Нагадаємо, Київ пережив масовану атаку 14 листопада. За словами військового експерта, окупанти вдарили «зіркою» — з усіх боків одночасно. Дрони відволікали ППО, після чого летіла балістика, є 6 загиблих.
Експерт зазначив, що основним напрямком удару була столиця. Ворожі цілі заходили на Київ за особливою тактикою — «зірочкою», тобто одночасно з усіх азимутів.
Також повідомлялося, в ніч проти 14 листопада російські окупанти влаштували черговий масований комбінований удар. Загалом ворог запустив по Україні 19 ракет і 430 безпілотників.