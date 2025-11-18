ТСН у соціальних мережах

У Києві подружжя загинуло під час атаки РФ: у них залишилася дитина

Внаслідок атаки РФ загинуло подружжя, що працювало в атомній енергетиці.

У Києві загинуло подружжя внаслідок атаки РФ

У Києві загинуло подружжя внаслідок атаки РФ / © Енергоатом

Внаслідок масованої російської атаки, що сталася в ніч на 14 листопада, у Києві загинуло подружжя Лілія та Вадим Велкови. У пари залишилася десятирічна донька.

Загиблі працювали у відокремленому підрозділі «Управління справами» НАЕК «Енергоатом», повідомили в компанії.

«Їхнє життя обірвалося миттєво — під завалами будинку, який мав би бути місцем безпеки, тепла і спокою. Двоє життів забрала країна-терористка, залишивши після себе лише руїни й порожнечу», — йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, Київ пережив масовану атаку 14 листопада. За словами військового експерта, окупанти вдарили «зіркою» — з усіх боків одночасно. Дрони відволікали ППО, після чого летіла балістика, є 6 загиблих.

Експерт зазначив, що основним напрямком удару була столиця. Ворожі цілі заходили на Київ за особливою тактикою — «зірочкою», тобто одночасно з усіх азимутів.

Також повідомлялося, в ніч проти 14 листопада російські окупанти влаштували черговий масований комбінований удар. Загалом ворог запустив по Україні 19 ракет і 430 безпілотників.

