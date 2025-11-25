ТСН в социальных сетях

Дядя известного украинского фотографа погиб во время удара РФ в Киеве: подробности

От российской ракеты на складе Novus погиб дядя фотограф Константин Либеров.

Руслана Сивак
В Киеве во время массированных обстрелов 25 ноября пострадал логистический центр супермаркетов Novus

В Киеве во время массированных обстрелов 25 ноября пострадал логистический центр супермаркетов Novus

Во время российских обстрелов Киева 25 ноября в логистическом центре Novus погиб дядя известного украинского фотографа Константина Либерова. Мужчина, работавший водителем, прибыл на объект, чтобы выгрузить товар, когда произошел удар.

О трагедии в семье Константин Либеров сообщил в сообщении на своей странице в Instagram.

По его словам, дядя всю жизнь прожил в Одессе, а 25 ноября около 7:00 утра привез товар в столицу, именно туда, куда попала вражеская ракета.

«Одним из водителей, которые приехали выгружаться в логистический центр Novus сегодня утром, был мой дядя. Сегодня я ездил опознавать его тело в морг», — написал фотограф.

В Киеве во время массированных обстрелов 25 ноября пострадал логистический центр супермаркетов Novus. / © Facebook

В Киеве во время массированных обстрелов 25 ноября пострадал логистический центр супермаркетов Novus. / © Facebook

Либеров отметил, что они с родственником были не очень близки, но регулярно общались. Он подчеркнул, что его дядю, как и еще пятерых невинных людей, убила Россия.

Напомним, в Киеве спасатели завершили работы по разбору завалов и ликвидации последствий российских ударов, нанесенных по столице в течение ночи и утра 25 ноября. По окончательным данным, обнародованным после окончания аварийно- спасательных работ, в результате атаки погибли 7 человек.

Ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву — есть жертвы, потерпевшие и разрушения. Враг применил «Кинжалы», «Калибры» и дроны.

В результате российского удара по Киеву в ночь на 25 ноября погиб Вадим Тупчий — актер и декоратор, который, в частности, создавал накладные носы для «Шоу долгоносиков», популярной в 1990-х годах телепередачи.

