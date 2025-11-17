У Києві сталася серйозна ДТП за участі фури: чи є жертви (відео)

ДТП / © comments.ua

На проспекті Степана Бандери у Києві сталася жахлива ДТП. Значних пошкоджень зазнала фура.

Про це повідомляють у Мережі.

Дата публікації 13:30, 17.11.25 У Києві сталася моторошна ДТП

На щастя, попередньо, водій залишився живим. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП.

«Як попередньо з’ясували поліцейські, за кермом легковика був 64-річний мешканець Коломийського району, який рухався у напрямку міста Бурштин. Чоловік виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з транспортним засобом, яким керував 52-річний мешканець Більшівцівської територіальної громади», — йдеться у повідомленні.

На жаль, є жертви. Одна людина загинула, ще близько восьми — травмовані.