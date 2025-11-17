- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 273
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві сталася серйозна ДТП за участі фури: чи є жертви (відео)
У Києві 17 листопада сталася жахлива аварія.
На проспекті Степана Бандери у Києві сталася жахлива ДТП. Значних пошкоджень зазнала фура.
Про це повідомляють у Мережі.
На щастя, попередньо, водій залишився живим. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, у Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП.
«Як попередньо з’ясували поліцейські, за кермом легковика був 64-річний мешканець Коломийського району, який рухався у напрямку міста Бурштин. Чоловік виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з транспортним засобом, яким керував 52-річний мешканець Більшівцівської територіальної громади», — йдеться у повідомленні.
На жаль, є жертви. Одна людина загинула, ще близько восьми — травмовані.