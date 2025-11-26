- Дата публикации
Нетрезвый водитель устроил ДТП и стрельбу в Киеве: подробности
После столкновения с несколькими автомобилями водитель Porsche в состоянии опьянения напал на людей и открыл стрельбу.
В Киеве 37-летний водитель Porsche Cayenne вызвал ДТП на перекрестке Соломенской площади, после чего агрессивно напал на участников автопроисшествия.
Об этом сообщили в полиции Киева.
По данным правоохранителей, мужчина столкнулся с автомобилем ВАЗ и еще несколькими транспортными средствами. После аварии водитель начал ругаться со свидетелями и бросился на пассажирку ВАЗ — 26-летнюю женщину, которую он ударил кулаком в голову.
Когда водитель ВАЗ попытался остановить нападающего, тот получил травматический пистолет и произвел два выстрела в его сторону. 22-летний пострадавший с непроникающим огнестрельным ранением был госпитализирован и оказана медицинская помощь.
Нарушитель обладал явными признаками алкогольного опьянения и отказался проходить тест. Патрульные составили административные материалы по ст. 130 КУоАП.
Мужчину задержали. У него изъяли оружие. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство с особой дерзостью и применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Напомним, на проспекте Степана Бандеры в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате которого фура получила значительные повреждения. По предварительным данным, водитель выжил.