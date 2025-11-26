Нетрезвый водитель устроил ДТП и стрельбу в Киеве: подробности

Полиция / © Национальная полиция Украины

В Киеве 37-летний водитель Porsche Cayenne вызвал ДТП на перекрестке Соломенской площади, после чего агрессивно напал на участников автопроисшествия.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным правоохранителей, мужчина столкнулся с автомобилем ВАЗ и еще несколькими транспортными средствами. После аварии водитель начал ругаться со свидетелями и бросился на пассажирку ВАЗ — 26-летнюю женщину, которую он ударил кулаком в голову.

Когда водитель ВАЗ попытался остановить нападающего, тот получил травматический пистолет и произвел два выстрела в его сторону. 22-летний пострадавший с непроникающим огнестрельным ранением был госпитализирован и оказана медицинская помощь.

Нарушитель обладал явными признаками алкогольного опьянения и отказался проходить тест. Патрульные составили административные материалы по ст. 130 КУоАП.

Мужчину задержали. У него изъяли оружие. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство с особой дерзостью и применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

