У Києві п’яний водій на Subaru влетів у Куренівський парк і травмував жінок: з’явилися фото

Вміст алкоголю у крові водія майже у 9,5 раза перевищував норму.

ДТП у Куренівському парку

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

У Києві п’яний керманич Subaru влетів у Куренівський парк і травмував двох жінок.

Про це повідомила поліція Києва.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у четвер, 7 серпня, близько 19:00 у Подільському районі столиці.

«Правоохоронці встановили, що 36-річний водій Subaru, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Від удару уламки авто розлетілися, травмувавши двох жінок, які сиділи на лавочці», — повідомили у поліції.

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

ДТП у Куренівському парку / © Поліція Києва

Постраждалих жінок, 57 та 59 років, із переламом ніг та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

Винуватця ДТП слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння — прилад Драгер показав 1,9 проміле алкоголю в його крові. Зауважимо, що цей показник перевищив встановлену норму у 9,5 раза.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

За вказаним фактом слідчий відділ з розслідування ДТП столичного главку розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Затриманому готується повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині п’яний депутат на своїй автівці збив підлітка на мотоциклі.

