На Київщині мати спалила живцем власного сина, коли він спав

Жінка вислухала вирок / © Архів

Реклама

У Київській області засудили 60-річну жінку. Вона отримала термін за ґратами за умисне вбивство власного сина, вчинене з особливою жорстокістю.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що між родичами тривалий час виникали конфлікти через зловживання алкоголем.

Реклама

«У день трагедії, перебуваючи також напідпитку, жінка прийшла до свого 37-річного сина до квартири. Зайшла до його кімнати, де він спав, та вилила на нього легкозаймисту речовину, після чого підпалила. Отримані опіки виявилися смертельними — чоловік помер у лікарні», — йдеться у повідомленні.

У суді жінка частково визнала свою вину. За п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України її засудили до 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві трагічно померли діти, які були вдома самі.