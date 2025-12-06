Вокзал після обстрілу

Реклама

У ніч проти 6 грудня у Фастові (Київська область) пролунала серія вибухів. Росіяни били ракетами та ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

«Прокурори фіксують наслідки нічної атаки, здійсненої ворогом по території Київської області із застосуванням ракет та ударних БпЛА. Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури та житловий сектор», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Вокзал після атаки

У Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру, зруйновано частину будівлі вокзалу. Наразі триває документування наслідків.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 6 грудня, російська армія запустила по Україні 51 ракету і 653 дрони. ППО знешкодила 29 крилатих і одну балістичну ракету, а також 585 дронів. Ракети та 60 ударних БпЛА влучили у 29 місцях, ще у трьох впали уламки.

Про всі деталі комбінованої атаки — читайте у новині.