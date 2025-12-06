В Фастове россияне уничтожили вокзал — появились фото и видео

Вокзал после обстрела

В ночь на 6 декабря в Фастове (Киевская область) прозвучала серия взрывов. Россияне били ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной прокуратуры.

«Прокуроры фиксируют последствия ночной атаки, совершенной врагом по территории Киевской области с применением ракет и ударных БпЛА. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры и жилищный сектор», — говорится в сообщении.

Вокзал после атаки

В Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура, разрушена часть здания вокзала. В настоящее время идет документирование последствий.

Напомним, в ночь на субботу, 6 декабря, российская армия запустила по Украине 51 ракету и 653 дрона. ПВО обезвредила 29 крылатых и одну баллистическую ракету, а также 585 дронов. Ракеты и 60 ударных БпЛА попали в 29 местах, еще в трех упали обломки.

