Киев
2678
Россияне всю ночь атаковали Киевщину: какие последствия

Самая сложная ситуация в Фастове — там ударили по железнодорожному вокзалу.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян. Три человека травмированы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Какая ситуация по состоянию на 6 декабря:

  • В г. Фастов возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.

  • В с. Новые Петровцы из-за обломков БпЛА возник пожар в складском здании на площади 5500 кв. м. Также в этом населенном пункте произошло возгорание трех грузовых автомобилей, разрушен жилой дом и еще 6 домов повреждены.

  • В с. Нежиловичи Бучанского района возник пожар и разрушение частного здания. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Последствия атаки

Напомним, из-за российских ракетных обстрелов Киевской области в Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура. Направления поездов, следующих через город, изменяют.

По всей территории Украины объявили повторную воздушную тревогу из-за второго за ночь взлета российских истребителей МиГ-31К.

2678
