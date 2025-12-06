- Дата публикации
- Киев
- 2678
- 1 мин
Россияне всю ночь атаковали Киевщину: какие последствия
Самая сложная ситуация в Фастове — там ударили по железнодорожному вокзалу.
Всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян. Три человека травмированы.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Какая ситуация по состоянию на 6 декабря:
В г. Фастов возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.
В с. Новые Петровцы из-за обломков БпЛА возник пожар в складском здании на площади 5500 кв. м. Также в этом населенном пункте произошло возгорание трех грузовых автомобилей, разрушен жилой дом и еще 6 домов повреждены.
В с. Нежиловичи Бучанского района возник пожар и разрушение частного здания. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.
Напомним, из-за российских ракетных обстрелов Киевской области в Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура. Направления поездов, следующих через город, изменяют.
По всей территории Украины объявили повторную воздушную тревогу из-за второго за ночь взлета российских истребителей МиГ-31К.