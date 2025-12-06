Киевская область: в воздушном пространстве зафиксированы вражеские дроны, ПВО работает

Дрон / © ТСН.ua

В Киевской области идет воздушная тревога. В регионе зафиксированы вражеские беспилотники, по которым работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают местные органы власти.

Защитники отрабатывают воздушные цели, потому жителей области призывают немедленно перейти к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги.

Власти подчеркивают необходимость соблюдения информационной тишины: нельзя снимать, фотографировать или публиковать в сети работу украинских сил обороны, чтобы не подвергать их опасности.

Напомним, за минувшие сутки траты российских кафиров в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 5 декабря они достигли 1178610 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 1240 захватчиков.