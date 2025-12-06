ТСН у соціальних мережах

Київ
384
1 хв

Київська область: у повітряному просторі зафіксовано ворожі дрони, ППО працює

У Київській області триває повітряна тривога: у небі працюють сили ППО, адже зафіксовано ворожі безпілотники. Мешканців закликають терміново перейти в укриття та дотримуватися інформаційної тиші.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Київській області триває повітряна тривога. У регіоні зафіксовано ворожі безпілотники, по яких працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють місцеві органи влади.

Захисники відпрацьовують повітряні цілі, тому мешканців області закликають негайно перейти до укриттів і перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Влада наголошує на необхідності дотримання інформаційної тиші: не можна знімати, фотографувати чи публікувати в мережі роботу українських сил оборони, щоб не наражати їх на небезпеку.

Слідкуйте за оновленнями.

Нагадаємо, за минулу добу трати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. Станом на 5 грудня вони сягнули 1 178 610 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1240 загарбників.

384
