У Києві відбудеться новорічний цирковий фестиваль «Королі Магії»: дати, квитки та програма

Новорічний цирковий фестиваль «Королі Магії»

27 і 28 грудня у КВЦ «Парковий» у Києві відбудеться Новорічний цирковий фестиваль «Королі Магії» — нове масштабне шоу для всієї родини, що поєднує сучасну ілюзію, циркове мистецтво та атмосферу зимової казки. Глядачів чекають видовищні трюки, повітряна гімнастика, гумор і авторські фокуси від українських ілюзіоністів світового рівня.

Фестиваль проходитиме протягом двох днів — 27 і 28 грудня — у трьох сеансах щодня: о 12:00, 15:00 та 17:00.

Хто створює магію

Зірками фестивалю стануть Magic Brothers — брати Томашевські, відомі українські ілюзіоністи, чиї відео збирають мільйони переглядів у YouTube, а живі виступи — аншлаги на найбільших майданчиках країни.

Минулого року шоу «Королі Магії» зібрало понад 11 000 глядачів у Палаці Спорту, а цього сезону команда повертається з оновленою програмою, новими трюками та масштабнішими постановками.

Що побачать глядачі

На гостей фестивалю чекає театралізоване шоу з сюжетною лінією про боротьбу світла та темряви, де магія стає справжньою силою добра.

"Наші діти заслуговують на радість — і жодне «не на часі» не повинно забирати в них віру у світло й диво. Дитинство минає дуже швидко, а кожен чарівний спогад важить набагато більше, ніж здається. Ми не дозволимо ворогу вкрасти найкраще — можливість сміятися, мріяти й вірити в добро. Подаруймо дітям ті моменти, що зігрівають і тримають навіть у найскладніші часи. Тому до зустрічі у новорічній казці!", — коментують брати Томашевські.

У програмі великі ілюзії світового рівня, повітряна гімнастика, сучасна хореографія, авторські фокуси Magic Brothers, створені спеціально для цього шоу.

Квитки у продажу онлайн. Придбати квитки можна на квиткових сервісах та на сайтах партнерів фестивалю.

Спеціальний формат квитка

Окремо доступні квитки категорії «Помічник Мага». Вони надають доступ за лаштунки шоу, можливість поспілкуватися з артистами, отримати подарунки, зробити фото й узяти автографи у Magic Brothers.

Важлива інформація для гостей

Сертифіковане укриття розташоване безпосередньо в приміщенні КВЦ «Парковий».

У разі повітряної тривоги шоу призупиняється й продовжується після відбою.

Якщо тривога пролунала до початку вистави, сеанс стартує через 20–30 хвилин після відбою.

Дітям до 5 років — вхід безкоштовний (без надання окремого місця, за наявності документа, що підтверджує вік).

