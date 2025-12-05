ТСН у соціальних мережах

Зґвалтував неповнолітню та сім років переховувався у Німеччині: чим усе закінчилось

У грудні 2025 року зловмисника екстрадували до України та заарештували, тепер він може провести 12 років за ґратами.

На чоловіка одягнули кайданки

На чоловіка одягнули кайданки / © Associated Press

На Київщині чоловік зґвалтував неповнолітню та сім років переховувався у Німеччині, але за сприянням поліції підозрюваного екстрадовано.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

«Правоохоронці встановили, що на початку серпня 2018 року зловмисник із застосуванням фізичного насильства вчинив дії сексуального характеру щодо 17-річної дівчини проти її волі», — йдеться у повідомленні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за вчинення дій проти статевої свободи та недоторканості неповнолітньої (ч. 2, ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Надалі підозрюваний почав переховуватися від правоохоронців. У листопаді 2018 року він перетнув державний кордон та виїхав до Німеччини.

«У грудні 2025 року зловмисника екстрадовано на територію України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — повідомили у поліції.

За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі / © Поліція Київської області

За скоєне зловмисник може провести 12 років за ґратами.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала відомого спортсмена, тренера з джиу-джитсу за підозрою у сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою.

