Сексуальне насильство над 11-річною дівчинкою у Києві: підозрюють відомого спортсмена

У Києві поліція затримала тренера з джиу-джитсу за підозрою у сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

«37-річний тренер одного зі спортивних клубів Голосіївського району вчиняв систематичні розпусні дії та сексуальне насильство щодо своєї малолітньої вихованки, яка має особливий стан здоров’я», — йдеться у повідомленні.

Оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими главку поліції Києва викрили 37-річного уродженця Запоріжжя, який нині проживає у столиці у статевому злочині стосовно малолітньої.

За даними слідства, підозрюваний — колишній відомий спортсмен та засновник громадської спортивної організації — протягом тривалого часу проводив індивідуальні заняття з дівчинкою, що має особливий стан здоров’я. Під час тренувань зловмисник, користуючись безпорадним станом дитини неодноразово вдавався до розпусних сексуальних дій.

Поліцейські затримали фігуранта під час спроби вчинити розпусні дії, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 153 КК України — сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди.

За вчинене фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

