На Київщині чоловік забив товариша пляшкою, сковорідкою та дитячим барабаном

Поліцейські Київщини повідомили фігуранту про підозру / © Поліція Київської області

На Київщині чоловік забив товариша пляшкою, сковорідкою, дитячим барабаном та палицею.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

Правоохоронці з’ясували, що суперечка між учасниками події зав’язалась в сторожовому приміщенні автостоянки, розташованій на одній з вулиць міста.

«59-річний зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав 62-річному постраждалому удари підручними предметами. Бив скляною пляшкою, сковорідкою та дитячим барабаном по голові, а також металевою палицею по ногах», — розповіли у поліції.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Зловмисник намагався уникнути відповідальності та повідомив до поліції про нещасний випадок. Судово-медичні експерти провели дослідження та спростували версію підозрюваного.

Поліцейські затримали фігуранта. В його організмі було виявлено 0,91 проміле алкоголю. Це у 4,5 рази вище допустимої норми.

У поліції зазначили, що підозрюваний був раніше судимий за скоєння низки злочинів проти життя та здоров’я людини.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства.

У суді фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

