На Киевщине мужчина забил товарища бутылкой, сковородкой и детским барабаном

Полицейские Киевщины сообщили фигуранту о подозрении / © Полиция Киевской области

В Киевской области мужчина забил товарища бутылкой, сковородкой, детским барабаном и палкой.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Правоохранители выяснили, что спор между участниками произошедшего завязался в сторожевом помещении автостоянки, расположенной на одной из улиц города.

«59-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 62-летнему пострадавшему удары подручными предметами. Бил стеклянной бутылкой, сковородкой и детским барабаном по голове, а также металлической палкой по ногам», — рассказали в полиции.

От полученных травм мужчинаумер на месте происшествия.

Злоумышленник пытался избежать ответственности и сообщил полиции о несчастном случае. Судебно-медицинские эксперты провели исследование и опровергли версию подозреваемого.

Полицейские задержали фигуранта. В его организме было обнаружено 0,91 промилле алкоголя. Это в 4,5 раза выше допустимой нормы.

В полиции отметили, что подозреваемый был ранее судим за совершение ряда преступлений против жизни и здоровья человека.

Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства.

В суде фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

