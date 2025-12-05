- Дата публикации
Киев
На Киевщине мужчина забил товарища бутылкой, сковородкой и детским барабаном
От полученных травм пострадавший мужчина умер на месте происшествия.
В Киевской области мужчина забил товарища бутылкой, сковородкой, детским барабаном и палкой.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
Правоохранители выяснили, что спор между участниками произошедшего завязался в сторожевом помещении автостоянки, расположенной на одной из улиц города.
«59-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 62-летнему пострадавшему удары подручными предметами. Бил стеклянной бутылкой, сковородкой и детским барабаном по голове, а также металлической палкой по ногам», — рассказали в полиции.
От полученных травм мужчинаумер на месте происшествия.
Злоумышленник пытался избежать ответственности и сообщил полиции о несчастном случае. Судебно-медицинские эксперты провели исследование и опровергли версию подозреваемого.
Полицейские задержали фигуранта. В его организме было обнаружено 0,91 промилле алкоголя. Это в 4,5 раза выше допустимой нормы.
В полиции отметили, что подозреваемый был ранее судим за совершение ряда преступлений против жизни и здоровья человека.
Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства.
В суде фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Закарпатье мужчина убил 10-летнюю падчерицу, он бил ребенка руками, ногами и ножкой от стола.