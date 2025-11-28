ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Завдавав ударів молотком по голові: на Київщині сварка співмешканців закінчилася жорстоким побиттям жінки (фото)

На ґрунті раптової суперечки фігурант схопив молоток та почав бити ним співмешканку по голові.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Місце скоєння злочину

Місце скоєння злочину / © Поліція Київської області

На Київщині чоловік завдав співмешканці тяжкі травми. Він бив жінку молотком по голові.

Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що у селі Старе Бориспільського району під час спільного розпиття алкогольних напоїв між 46-річним фігурантом та 48-річною жінкою виникла сварка.

На ґрунті раптової суперечки фігурант схопив молоток та завдав потерпілій декілька ударів по голові.

Постраждалу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловік бив співмешканку молотком по голові / © Поліція Київської області

Чоловік бив співмешканку молотком по голові / © Поліція Київської області

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя.

Знаряддя скоєння злочину / © Поліція Київської області

Знаряддя скоєння злочину / © Поліція Київської області

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік убив 10-річну падчерку, він бив дитину руками, ногами та ніжкою від столу.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie