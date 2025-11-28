Завдавав ударів молотком по голові: на Київщині сварка співмешканців закінчилася жорстоким побиттям жінки (фото)

Місце скоєння злочину / © Поліція Київської області

На Київщині чоловік завдав співмешканці тяжкі травми. Він бив жінку молотком по голові.

Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що у селі Старе Бориспільського району під час спільного розпиття алкогольних напоїв між 46-річним фігурантом та 48-річною жінкою виникла сварка.

На ґрунті раптової суперечки фігурант схопив молоток та завдав потерпілій декілька ударів по голові.

Постраждалу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

