У Києві чоловік напав з ножем на перехожого, який заступився за дитину: чим усе закінчилося
Перехожий з вулиці почув як у квартирі чоловік кричить на свою доньку, і зробив йому зауваження. Порушник, обурений «втручанням у виховний процес», вибіг на вулицю й ножем вдарив чоловіка.
У Києві чоловік напав з ножем на перехожого, який заступився за дитину.
Про це повідомила поліція Києва.
Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що поблизу багатоповерхівки у Дарницькому районі невідомий з ножем напав на чоловіка. На місці прибув екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, які затримали нападника.
«Ним виявився 53-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. З’ясувалось, що порушник ввечері у квартирі кричав на свою 14-річну доньку за погану успішність у школі. Його крики з вікна сьомого поверху почув перехожий, який зробив чоловіку зауваження», — йдеться у повідомленні.
У поліції розповіли, що зловмисник, обурений «втручанням у виховний процес», вибіг із ножем на вулицю, наздогнав 43-річного киянина та спричинив йому різану рану голови.
Медики надали потерпілому допомогу, а слідчі затримали п’яного горе-батька.
«Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідомленні поліції.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Крім того, стосовно підозрюваного було складено адміністративний матеріал за ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).
