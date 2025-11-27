Думала, що це СБУ: у Києві жінка віддала пакет з золотом та валютою шахраям

Пакет (ілюстративне фото) / © Pexels

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжні заходи трьом громадянам, які підозрюються у масштабному шахрайстві, внаслідок якого потерпіла втратила цінності на суму близько 37,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на судові ухвали.

За даними слідства, 13 листопада близько 17:00 біля одного із супермаркетів жінка передала раніше незнайомому чоловіку пакет із $140 тисячами, 2260 євро та 5,7 кг золота в злитках.

Зловмисник «створював враження кур’єра», який нібито мав передати цінності на «вилучення» до Служби безпеки України. Для підтвердження своїх повноважень він назвав потерпілій код-пароль «1236». Після цього, забравши пакет, шахрай сів у автомобіль, за кермом якого був спільник, і зник.

Через кілька днів правоохоронці затримали трьох підозрюваних. Потерпіла впізнала «кур’єра» за характерними ознаками: високий зріст, руда борода та вуса. Двох підозрюваних відправили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 2,4 млн грн та 500 тис. грн відповідно. Третьому підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, в Україні зловмисники активно створюють підроблені онлайн-платформи та електронні листи, які використовують офіційні логотипи державних установ, щоб зробити свої схеми максимально переконливими.

Також у Києві псевдопрацівник банку ошукав 75-річного пенсіонера, заволодівши його 64 тис. грн через схему «вішингу» з використанням SIP-телефонії для підміни номера. Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру одразу у двох злочинах.