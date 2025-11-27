Думала, что это СБУ: в Киеве женщина отдала пакет с золотом и валютой мошенникам

Пакет (иллюстративный фото) / © Pexels

Святошинский районный суд Киева избрал меры пресечения трем гражданам, подозреваемым в масштабном мошенничестве, в результате которого потерпевшая потеряла ценности на сумму около 37,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на судебные решения.

По данным следствия, 13 ноября около 17:00 возле одного из супермаркетов женщина передала ранее незнакомому мужчине пакет со $140 тысячами, 2260 евро и 5,7 кг золота в слитках.

Злоумышленник «создал впечатление курьера», который якобы должен передать ценности на «изъятие» в Службу безопасности Украины. Для подтверждения своих полномочий он назвал потерпевший код-пароль «1236». После этого, забрав пакет, мошенник сел в автомобиль, за рулем которого был сообщник, и скрылся.

Через несколько дней правоохранители задержали троих подозреваемых. Потерпевшая узнала «курьера» по характерным признакам: высокий рост, рыжая борода и усы. Двое подозреваемых отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 2,4 млн грн и 500 тыс. грн соответственно. Третьему подозреваемому избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, в Украине злоумышленники активно создают поддельные онлайн-платформы и электронные письма, использующие официальные логотипы государственных учреждений, чтобы сделать свои схемы максимально убедительными.

Также в Киеве псевдоработник банка обманул 75-летнего пенсионера, завладев его 64 тыс. грн из-за схемы «вишинга» с использованием SIP-телефонии для подмены номера. Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении сразу в двух преступлениях.