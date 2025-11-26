ТСН у соціальних мережах

Київ
193
1 хв

У Києві хочуть перейменувати відому станцію метро — що пропонують

Київрада отримала петицію про перейменування станції метро на честь українського поета.

Віра Хмельницька
У Києві хочуть перейменувати відому станцію метро — що пропонують

Академмістечко у Києві можуть перейменувати / © Фото з відкритих джерел

У Києві з’явилася нова ініціатива щодо декомунізації транспортних назв з пропозицією перейменувати станцію метро «Академмістечко» на честь українського поета та дисидента Василя Стуса.

Про це йдеться у зареєстрованій петиції до Київради.

Що пропонують і чому

Автор звернення наполягає, що назва «Василя Стуса» є логічною та символічно виправданою. Поет у 1970–80-х роках жив неподалік — на вулиці Чорнобильській, за кілька хвилин ходьби від чинної станції метро. Саме тут він працював, створював нові тексти та проводив значну частину життя.

У петиції наголошують, що Стус — одна з ключових постатей українського культурного спротиву ХХ століття, поет, який загинув у радянському таборі за право залишатися українцем. Перейменування станції, на думку ініціатора, стане гідною даниною його пам’яті.

Чому хочуть відмовитися від назви «Академмістечко»

У тексті звернення зазначено, що «Академмістечко» — типовий радянський топонім, пов’язаний із науковими кварталами, який дублюється в багатьох містах пострадянського простору й не має унікальної київської історії. Автор петиції вважає, що сьогодні ця назва втратила актуальність та символічний зміст.

Як просувається петиція

Для розгляду ініціативи депутатами Київради документ має зібрати 6 тисяч підписів протягом 60 днів із моменту публікації.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що назви двох філій «Укрзалізниці» не відповідають вимогам закону, яким заборонено пропаганду російської імперської політики.

