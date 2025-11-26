- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве хотят переименовать известную станцию метро — что предлагают
Киевсовет получил петицию о переименовании станции метро в честь украинского поэта.
В Киеве появилась новая инициатива по декоммунизации транспортных названий с предложением переименовать станцию метро «Академгородок» в честь украинского поэта и диссидента Василия Стуса.
Об этом говорится в зарегистрированной петиции в Киевсовет.
Что предлагают и почему
Автор обращения настаивает, что название «Василия Стуса» является логичным и символически оправданным. Поэт в 1970-80-х годах жил неподалеку — на улице Чернобыльской, в нескольких минутах ходьбы от действующей станции метро. Здесь он работал, создавал новые тексты и проводил значительную часть жизни.
В петиции отмечают, что Стус — одна из ключевых фигур украинского культурного сопротивления ХХ века, поэт, погибший в советском лагере за право оставаться украинцем. Переименование станции, по мнению инициатора, станет достойной данью его памяти.
Почему хотят отказаться от названия «Академгородок»
В тексте обращения отмечено, что «Академгородок» — типичный советский топоним, связанный с научными кварталами, дублирующийся во многих городах постсоветского пространства и не имеющий уникальной киевской истории. Автор петиции считает, что сегодня это название утратило актуальность и символическое содержание.
Как продвигается петиция
Для рассмотрения инициативы депутатами Киевсовета документ должен собрать 6 тысяч подписей в течение 60 дней с момента публикации.
