В Киеве хотят переименовать известную станцию метро — что предлагают

Академгородок в Киеве могут переименовать / © Фото из открытых источников

В Киеве появилась новая инициатива по декоммунизации транспортных названий с предложением переименовать станцию метро «Академгородок» в честь украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

Об этом говорится в зарегистрированной петиции в Киевсовет.

Что предлагают и почему

Автор обращения настаивает, что название «Василия Стуса» является логичным и символически оправданным. Поэт в 1970-80-х годах жил неподалеку — на улице Чернобыльской, в нескольких минутах ходьбы от действующей станции метро. Здесь он работал, создавал новые тексты и проводил значительную часть жизни.

В петиции отмечают, что Стус — одна из ключевых фигур украинского культурного сопротивления ХХ века, поэт, погибший в советском лагере за право оставаться украинцем. Переименование станции, по мнению инициатора, станет достойной данью его памяти.

Почему хотят отказаться от названия «Академгородок»

В тексте обращения отмечено, что «Академгородок» — типичный советский топоним, связанный с научными кварталами, дублирующийся во многих городах постсоветского пространства и не имеющий уникальной киевской истории. Автор петиции считает, что сегодня это название утратило актуальность и символическое содержание.

Как продвигается петиция

Для рассмотрения инициативы депутатами Киевсовета документ должен собрать 6 тысяч подписей в течение 60 дней с момента публикации.

Напомним, ранее речь шла о том, что названия двух филиалов «Укрзализныци» не отвечают требованиям закона, которым запрещена пропаганда российской имперской политики.