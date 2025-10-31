ТСН у соціальних мережах

Київ
373
2 хв

У Києві затримано чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті": що відомо (фото)

40-річний мешканець Тернополя хотів відправити боєприпаси як сувенір, але вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду.

Світлана Несчетна
Вибух посилки на «Укрпошті»

Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, вибух посилки в одному з сортувальних центрів «Укрпошти» в Києві стався під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. «Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога», — зауважив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Поліція Києва нагадує: боєприпаси, зброя, вибухові речовини та їхні частини — не сувенір і не іграшка! Їхнє зберігання, передача чи пересилання є небезпечним для життя та несе за собою кримінальну відповідальність.

