У Києві затримано чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті": що відомо (фото)

Вибух посилки на «Укрпошті» / © Поліція Києва

У Києві поліція затримала чоловіка, причетного до вибуху на «Укрпошті» у Солом’янському районі.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

«40-річний мешканець Тернополя хотів відправити боєприпаси у якості сувеніру. Відтак вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду. Розпочато кримінальне провадження», — розповіли у поліції.

Нагадаємо, вчора ввечері у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі «Укрпошти» під час огляду посилки стався вибух. Внаслідок події постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

«Під час огляду місця події слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції виявили рештки снаряду. Оперативники встановили відправника посилки — 40-річного мешканця міста Тернопіль. Правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами», — йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримали 40-річного чоловіка за місцем мешкання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку в його квартирі було вилучено ще десяток боєприпасів.

«Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів, зробивши на них гравіювання, та відправив через поштові відправлення», — уточнили у поліції.

Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, вибух посилки в одному з сортувальних центрів «Укрпошти» в Києві стався під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. «Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога», — зауважив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Поліція Києва нагадує: боєприпаси, зброя, вибухові речовини та їхні частини — не сувенір і не іграшка! Їхнє зберігання, передача чи пересилання є небезпечним для життя та несе за собою кримінальну відповідальність.