В Киеве мужчина напал с ножом на прохожего, который заступился за ребенка: чем все закончилось

Место совершения преступления / © Полиция Киева

В Киеве мужчина напал с ножом на прохожего, который заступиля за ребенка.

Об этом сообщила полиция Киева.

На днях в полицию Киева поступило сообщение от местных жителей о том, что у многоэтажки в Дарницком районе неизвестный с ножом напал на мужчину. На месте прибыл экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, задержавших нападающего.

«Им оказался 53-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что нарушитель вечером в квартире кричал на свою 14-летнюю дочь за плохую успеваемость в школе. Его крики из окна седьмого этажа услышал прохожий, который сделал мужчине замечание», — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что злоумышленник, возмущенный «вмешательством в воспитательный процесс», выбежал с ножом на улицу, догнал 43-летнего киевлянина и нанес ему резаную рану головы.

Медики оказали пострадавшему помощь, а следователи задержали пьяного горе-отца.

Пьяный горе-отец / © Полиция Киева

«Следователи Дарницкого управления полиции при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении полиции.

Орудие преступления / © Полиция Киева

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении подозреваемого был составлен административный материал по ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия).

