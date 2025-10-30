Бив сокирою по голові: у кафе в Борисполі молодик напав на 53-річного чоловіка

27-річний мешканець Борисполя напав з сокирою на чоловіка

У місті Бориспіль Київської області у приміщенні кафе 27-річний місцевий мешканець зненацька напав на відвідувача та завдав йому сокирою удари по голові.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

«Правоохоронці встановили, що фігурант, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав 53-річному потерпілому декілька ударів по голові сокирою, після чого забрав його мобільний телефон, гроші та зник з місця події», — йдеться у повідомленні.

Постраждалого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, повідомили зловмиснику про підозру за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).

Підозрюваний може провести 15 років за ґратами / © Поліція Києва

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

