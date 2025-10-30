- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 1 хв
Бив сокирою по голові: у кафе в Борисполі молодик напав на 53-річного чоловіка
Сп’янілий підозрюваний завдав 53-річному потерпілому декілька ударів по голові сокирою, після чого забрав його мобільний телефон, гроші та втік.
У місті Бориспіль Київської області у приміщенні кафе 27-річний місцевий мешканець зненацька напав на відвідувача та завдав йому сокирою удари по голові.
Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.
«Правоохоронці встановили, що фігурант, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав 53-річному потерпілому декілька ударів по голові сокирою, після чого забрав його мобільний телефон, гроші та зник з місця події», — йдеться у повідомленні.
Постраждалого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізовано.
Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, повідомили зловмиснику про підозру за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).
У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві перед судом постане чоловік, який через ревнощі до дружини ледь не вбив суперника: він вдарив його ножем у груди.