У Києві чоловік погрожував гранатою під час пограбування магазину: чим все завершилося

У Києві чоловік погрожував касирці гранатою. / © Національна поліція України

У Києві поліція затримала 35-річного чоловіка, який намагався пограбувати магазин. Під час втечі він підірвав страйкбольну гранату, спричинивши паніку серед людей. Зловмиснику, раніше судимому за крадіжки та наркозлочини, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

Інцидент стався у магазині на вулиці Михайла Стельмаха у Голосіївському районі. Чоловік намагався вийти з торговельного залу, не розрахувавшись за товар. Його зупинила касирка.

«На вимогу розрахуватися зловмисник дістав гранату та, від’єднавши „запобіжну чеку“, передав її жінці.Після цього порушник вибіг на вулицю та кинув „боєприпас“ у смітник, який здетонував спричинивши паніку серед людей», — йдеться у повідомленні поліції.

Знайдена «запобіжна чека» / © Національна поліція України

На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що вибухнула рештка страйкбольної гранати.

Знайдені рештки «гранати». / © Національна поліція України

«У подальшому, правоохоронці за допомогою аналітиків кримінального аналізу встановили особу нападника та затримали його в порядку статті 208 КПК України. Ним виявився 35-річний киянин, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки та наркозлочини», — зазначили у поліції.

У Києві чоловік погрожував касирці гранатою. / © Національна поліція України

Слідчі Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

У Києві чоловік погрожував касирці гранатою. / © Національна поліція України

