- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
Наносил удары молотком по голове: на Киевщине ссора сожителей закончилась жестоким избиением женщины (фото)
На почве внезапной ссоры фигурант схватил молоток и стал бить им сожительницу по голове.
В Киевской области мужчина нанес сожительнице тяжелые травмы. Он бил женщину молотком по голове.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
Правоохранители установили, что в селе Старое Бориспольского района во время совместного распития алкогольных напитков между 46-летним фигурантом и 48-летней женщиной возникла ссора.
На почве внезапного спора фигурант схватил молоток и нанес потерпевшей несколько ударов по голове.
Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.
Полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.
Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни.
Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Закарпатье мужчина убил 10-летнюю падчерицу, он бил ребенка руками, ногами и ножкой от стола.