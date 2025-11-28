ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Наносил удары молотком по голове: на Киевщине ссора сожителей закончилась жестоким избиением женщины (фото)

На почве внезапной ссоры фигурант схватил молоток и стал бить им сожительницу по голове.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Место совершения преступления

Место совершения преступления / © Полиция Киевской области

В Киевской области мужчина нанес сожительнице тяжелые травмы. Он бил женщину молотком по голове.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что в селе Старое Бориспольского района во время совместного распития алкогольных напитков между 46-летним фигурантом и 48-летней женщиной возникла ссора.

На почве внезапного спора фигурант схватил молоток и нанес потерпевшей несколько ударов по голове.

Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.

Полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.

Мужчина бил сожительницу молотком по голове / © Полиция Киевской области

Мужчина бил сожительницу молотком по голове / © Полиция Киевской области

Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни.

Орудие совершения преступления / © Полиция Киевской области

Орудие совершения преступления / © Полиция Киевской области

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье мужчина убил 10-летнюю падчерицу, он бил ребенка руками, ногами и ножкой от стола.

