Наносил удары молотком по голове: на Киевщине ссора сожителей закончилась жестоким избиением женщины (фото)

Место совершения преступления / © Полиция Киевской области

В Киевской области мужчина нанес сожительнице тяжелые травмы. Он бил женщину молотком по голове.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что в селе Старое Бориспольского района во время совместного распития алкогольных напитков между 46-летним фигурантом и 48-летней женщиной возникла ссора.

На почве внезапного спора фигурант схватил молоток и нанес потерпевшей несколько ударов по голове.

Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.

Полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.

Мужчина бил сожительницу молотком по голове / © Полиция Киевской области

Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни.

Орудие совершения преступления / © Полиция Киевской области

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

