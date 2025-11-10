Иностранец устроил резню возле клуба в Киеве: шокирующие детали инцидента

Нападающий / © Полиция Киева

В Киеве, в Голосеевском районе, произошел конфликт возле одного из развлекательных заведений, во время которого иностранец ранил ножом молодого человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в Telegram.

«На спецлинию 102 от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение, что возле одного из развлекательных заведений в Голосеевском районе ранили мужчину. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции, которая установила обстоятельства преступления и задержала нападавшего», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 21-летний иностранец, находясь на террасе развлекательного заведения, начал вести себя неподобающе и приставать к незнакомой девушке. Ее знакомый, 20-летний киевлянин, сделал мужчине замечание и попытался остановить его агрессивное поведение. В ответ нападающий начал драку, во время которой достал нож и нанес парню три ранения — в грудную клетку и руку. Пострадавшего доставили но больницу.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. за содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

