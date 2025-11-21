ТСН в социальных сетях

В Киеве мужчина угрожал гранатой во время ограбления магазина: чем все завершилось

В Киеве задержан 35-летний рецидивист, который во время нападения на магазин применил страйкбольную гранату.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Киеве мужчина угрожал кассирше гранатой.

В Киеве мужчина угрожал кассирше гранатой. / © Национальная полиция Украины

В Киеве полиция задержала 35-летнего мужчину, пытавшегося ограбить магазин. Во время бегства он взорвал страйкбольную гранату, вызвав панику среди людей. Злоумышленнику, ранее судимому за кражи и наркопреступления, грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Инцидент произошел в магазине по улице Михаила Стельмаха в Голосеевском районе. Мужчина пытался выйти из торгового зала, не рассчитавшись за товар. Его остановила кассирша.

«По требованию рассчитаться злоумышленник получил гранату и, отсоединив „предохранительную чеку“, передал ее женщине. После этого нарушитель выбежал на улицу и бросил „боеприпас“ в мусорку, которая сдетонировала причинив панику среди людей», — говорится в сообщении полиции.

Найдена «предохранительная чека» / © Национальная полиция Украины

Найдена «предохранительная чека» / © Национальная полиция Украины

На место происшествия немедленно прибыли взрывотехника и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что взорвался остаток страйкбольной гранаты.

Найдены остатки «гранаты». / © Национальная полиция Украины

Найдены остатки «гранаты». / © Национальная полиция Украины

«В дальнейшем, правоохранители с помощью аналитиков криминального анализа установили личность нападающего и задержали его в порядке статьи 208 УПК РФ. Им оказался 35-летний киевлянин, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности, за кражи и наркопреступления», — отметили в полиции.

В Киеве мужчина угрожал кассирше гранатой. / © Национальная полиция Украины

В Киеве мужчина угрожал кассирше гранатой. / © Национальная полиция Украины

Следователи Голосеевской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

В Киеве мужчина угрожал кассирше гранатой. / © Национальная полиция Украины

В Киеве мужчина угрожал кассирше гранатой. / © Национальная полиция Украины

Напомним, Государственное бюро расследований (ДБР) сообщило о подозрении депутату Верховинского районного совета Ивано-Франковской области. Его подозревают в хулиганских действиях с применением огнестрельного оружия.

А в Дрогобыче полицейские задержали мужа за убийство жены в квартире. Задержанный задушил свою женщину во время внезапно возникшего конфликта. За совершенное ему грозит наказание — лишение свободы сроком до 15 лет.

