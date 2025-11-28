В Киеве стартовала выставка ДТЭК и Константина и Влады Либеровых «К свету/Into the Light»

Реклама

Этот проект рассказывает о силе людей, которые своим трудом возвращают свет и надежду после самых темных дней.

Также на выставке будет представлена одноименная книга. "Эта книга – о людях, которые не сдаются. О стране, которая держится на их ежедневном труде", – отмечают авторы проекта Константин и Влада Либеровы.

Выставка будет работать 28 ноября с 14:00 до 20:00, а 29-30 ноября - с 12:00 до 20:00. Локация - М17, Антоновича 102-104.

«Свет держится на людях – на тех, кто продолжает работать, помогать, восстанавливать, даже когда тьма вокруг. Именно это человечность и сила духа дают Украине энергию двигаться вперед», – рассказывает команда ДТЭК.