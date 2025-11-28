ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових «До світла/Into the Light»

28 листопада у Києві розпочалась спільна виставка компанії ДТЕК та фотографів Костянтина й Влади Ліберових «До світла/Into the Light».

Зазначається, що цей проєкт розповідає про силу людей, які своєю працею повертають світло й надію після найтемніших днів.

Також на виставці буде презентована однойменна книга. "Ця книга – про людей, які не здаються. Про країну, яка тримається на їхній щоденній праці", – зазначають автори проєкту Костянтин і Влада Ліберови.

Виставка працюватиме 28 листопада з 14:00 до 20:00, а 29–30 листопада — з 12:00 до 20:00. Локація — М17, Антоновича 102–104.

«Світло тримається на людях – на тих, хто продовжує працювати, допомагати, відновлювати, навіть коли навколо темрява. Саме ця людяність і сила духу дають Україні енергію рухатися вперед», – розповідає команда ДТЕК.

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie