У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових «До світла/Into the Light»
28 листопада у Києві розпочалась спільна виставка компанії ДТЕК та фотографів Костянтина й Влади Ліберових «До світла/Into the Light».
Зазначається, що цей проєкт розповідає про силу людей, які своєю працею повертають світло й надію після найтемніших днів.
Також на виставці буде презентована однойменна книга. "Ця книга – про людей, які не здаються. Про країну, яка тримається на їхній щоденній праці", – зазначають автори проєкту Костянтин і Влада Ліберови.
Виставка працюватиме 28 листопада з 14:00 до 20:00, а 29–30 листопада — з 12:00 до 20:00. Локація — М17, Антоновича 102–104.
«Світло тримається на людях – на тих, хто продовжує працювати, допомагати, відновлювати, навіть коли навколо темрява. Саме ця людяність і сила духу дають Україні енергію рухатися вперед», – розповідає команда ДТЕК.