Де можна купити ялинку в Києві: адреси офіційних точок продажу
КМДА оприлюднила список офіційних ярмарків у Києві, де можна буде купити ялинку.
У Києві 3 грудня запрацюють офіційні ялинкові ярмарки, де можна буде купити натуральні хвойні дерева та новорічні прикраси. Вже опублікований перелік локацій з офіційними продажами ялинок.
Про це повідомив Офіційний портал Києва.
За інформацією Департаменту промисловості і розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації, ялинкові ярмарки у столиці відкриватимуться поступово і працюватимуть до 31 грудня.
Організатори ялинкових ярмарків — підпорядковані Департаменту комунальні підприємства «Володимирський ринок», «Житній ринок», «Світоч» м. Києва та «Київська спадщина».
Адреси офіційних ялинкових ярмарків у Києві за районами
Голосіївський район:
перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
вул. Самійла Кішки, 5;
вул. Степана Рудницького, 6-А;
вул. Васильківська, 8;
пров. Руслана Лужевського, 1 (2 локації);
вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2);
просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;
просп. Академіка Глушкова, 31-А;
вул. Метрологічна, 19;
вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика «Феофаніївський»);
вул. Феодосійська, Дніпровське шосе;
вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ «Республіка»).
Дарницький район:
вул. Архітектора Вербицького, 16;
вул. Братства тарасівців, 9;
вул. Єлизавети Чавдар, 1;
вул. Єлизавети Чавдар, 13;
вул. Здолбунівська, 2;
вул. Михайла Драгоманова, 14;
вул. Олени Пчілки, 2;
перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
вул. Срібнокільська, 13;
вул. Ялтинська, 5-А;
вул. Ялтинська, 5-Б;
перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
вул. Олександра Мишуги, 2;
перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;
просп. Петра Григоренка, 26;
просп. Петра Григоренка, 41-43;
вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана — станція метро «Позняки»);
Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ «Новус»);
вул. Олександра Мишуги, 4;
вул. Зарічна, 1;
мікрорайон Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової);
вул. Здолбунівська, 17.
Деснянський район:
вул. Рональда Рейгана, 4;
вул. Рональда Рейгана, 8;
просп. Червоної Калини, 15;
просп. Червоної Калини, 26;
просп. Червоної Калини, 44;
просп. Червоної Калини, 60/10;
просп. Червоної Калини, 95-97;
вул. Героїв Енергетиків, 2;
вул. Героїв Енергетиків, 4;
вул. Героїв Енергетиків, 5;
вул. Героїв Енергетиків, 6;
вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
станція метро «Лісова» (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
станція метро «Чернігівська».
Дніпровський район:
бульв. Ігоря Шамо, 2/7;
вул. Андрія Малишка, 4-А;
вул. Івана Миколайчука, 9;
вул. Миропільська, 25;
вул. Райдужна, 4;
вул. Юрія Шумського, 1;
просп. Павла Тичини, 7;
просп. Соборності, 2/1;
перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;
вул. Регенераторна, 4;
вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»);
перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.
Оболонський район:
просп. Володимира Івасюка, 27-Б;
просп. Володимира Івасюка, 46;
вул. Ярослава Івашкевича, 6/8-А;
просп. Оболонський, 1-Б;
просп. Оболонський, 52-А;
просп. Оболонський, 45/28;
вул. Полярна, 8-Б;
вул. Героїв Дніпра, 29-В;
вул. Героїв Дніпра, 30;
вул. Героїв Дніпра, 32;
вул. Героїв Дніпра, 41;
вул. Йорданська, 17;
вул. Героїв полку «Азов», 3;
вул. Героїв полку «Азов», 12;
вул. Героїв полку «Азов», 34;
вул. Олександра Архипенка, 6-А;
площа Оболонська, 6;
просп. Литовський, 2;
просп. Маршала Рокоссовського, ¾;
просп. Степана Бандери, 15-А (на парковці гіпермаркету «АШАН Почайна»).
Печерський район:
бульв. Миколи Міхновського, 25;
бульв. Миколи Міхновського, 30/1;
вул. Велика Васильківська, 107;
вул. Шота Руставелі, 16 (у межах території закладу «МІЛК БАР»).
Подільський район:
вул. Верхній Вал, 16 (3 локації);
перетин вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);
вул. Світлицького, 30/20 (2 локації);
вул. Вишгородська, 21/6 (біля супермаркету «Сільпо»);
просп. Європейського Союзу, 12-А (біля супермаркету «АТБ»);
просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ «Орнамент»);
просп. Європейського Союзу, 80;
вул. Межигірська, 56/63-А (біля тенісних кортів);
просп. Свободи, 28;
просп. Василя Порика, 13;
вул. Кирилівська, 125;
перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111.
Святошинський район:
бульв. Миколи Руденка, 13;
бульв. Миколи Руденка, 14;
бульв. Миколи Руденка, 15;
вул. Василя Кучера, 5;
вул. Симиренка, 10;
вул. Симиренка, 17;
вул. Зодчих, 46;
вул. Зодчих, 62;
вул. Зодчих, 68/2;
вул. Тулузи, 2/58;
вул. Якуба Коласа, 23;
вул. Ірпінська, 76-80;
вул. Підлісна, 1;
вул. Академіка Булаховського, 30;
вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);
вул. Леся Курбаса, 16-А (біля зупинки трамвая №3).
Солом’янський район:
бульв. Чоколівський, 1;
бульв. Чоколівський, 19-21;
бульв. Чоколівський, 20;
просп. Повітряних Сил, 18/2;
вул. Солом’янська, 33;
вул. Академіка Шалімова, 37;
просп. Відрадний, 15/45;
вул. Борщагівська, 154-А (біля ТЦ «Аркадія»);
просп. Любомира Гузара, 48 (з боку під’їзду до мосту);
просп. Берестейський, 47 (біля стоянки транспортних засобів);
просп. Валерія Лобановського, 4-А (біля підземного переходу);
вул. Волинська, 53.
Шевченківський район:
вул. Юрія Іллєнка, 1;
вул. Данила Щербаківського, 56;
перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії;
вул. Парково-Сирецька, 10;
вул. Ольжича, 14;
вул. Олени Теліги, 31/1;
вул. Щусєва, 5;
перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва;
вул. Дорогожицька, 13/14.
До слова, ціни на новорічні ялинки в Києві цього року коливатимуться від 350 до 4 000 грн. Заступник директора КП «Світоч» Володимир Лебедко повідомив, що найдешевшою буде сосна (від 350 грн), а найдорожчі — імпортні ялинки (до 3 000 — 4 000 грн). Ціна залежить від пишності та вигляду, а не лише від висоти.