Де можна купити ялинку в Києві: адреси офіційних точок продажу

Покупка ялинки / © УНІАН

У Києві 3 грудня запрацюють офіційні ялинкові ярмарки, де можна буде купити натуральні хвойні дерева та новорічні прикраси. Вже опублікований перелік локацій з офіційними продажами ялинок.

Про це повідомив Офіційний портал Києва.

За інформацією Департаменту промисловості і розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації, ялинкові ярмарки у столиці відкриватимуться поступово і працюватимуть до 31 грудня.

Організатори ялинкових ярмарків — підпорядковані Департаменту комунальні підприємства «Володимирський ринок», «Житній ринок», «Світоч» м. Києва та «Київська спадщина».

Адреси офіційних ялинкових ярмарків у Києві за районами

Голосіївський район:

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вул. Самійла Кішки, 5;

вул. Степана Рудницького, 6-А;

вул. Васильківська, 8;

пров. Руслана Лужевського, 1 (2 локації);

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2);

просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;

просп. Академіка Глушкова, 31-А;

вул. Метрологічна, 19;

вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика «Феофаніївський»);

вул. Феодосійська, Дніпровське шосе;

вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ «Республіка»).

Дарницький район:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Братства тарасівців, 9;

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

вул. Олени Пчілки, 2;

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);

вул. Срібнокільська, 13;

вул. Ялтинська, 5-А;

вул. Ялтинська, 5-Б;

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;

вул. Олександра Мишуги, 2;

перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 41-43;

вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана — станція метро «Позняки»);

Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ «Новус»);

вул. Олександра Мишуги, 4;

вул. Зарічна, 1;

мікрорайон Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової);

вул. Здолбунівська, 17.

Деснянський район:

вул. Рональда Рейгана, 4;

вул. Рональда Рейгана, 8;

просп. Червоної Калини, 15;

просп. Червоної Калини, 26;

просп. Червоної Калини, 44;

просп. Червоної Калини, 60/10;

просп. Червоної Калини, 95-97;

вул. Героїв Енергетиків, 2;

вул. Героїв Енергетиків, 4;

вул. Героїв Енергетиків, 5;

вул. Героїв Енергетиків, 6;

вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);

станція метро «Лісова» (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);

станція метро «Чернігівська».

Дніпровський район:

бульв. Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Андрія Малишка, 4-А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Райдужна, 4;

вул. Юрія Шумського, 1;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;

вул. Регенераторна, 4;

вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»);

перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

просп. Володимира Івасюка, 27-Б;

просп. Володимира Івасюка, 46;

вул. Ярослава Івашкевича, 6/8-А;

просп. Оболонський, 1-Б;

просп. Оболонський, 52-А;

просп. Оболонський, 45/28;

вул. Полярна, 8-Б;

вул. Героїв Дніпра, 29-В;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 41;

вул. Йорданська, 17;

вул. Героїв полку «Азов», 3;

вул. Героїв полку «Азов», 12;

вул. Героїв полку «Азов», 34;

вул. Олександра Архипенка, 6-А;

площа Оболонська, 6;

просп. Литовський, 2;

просп. Маршала Рокоссовського, ¾;

просп. Степана Бандери, 15-А (на парковці гіпермаркету «АШАН Почайна»).

Печерський район:

бульв. Миколи Міхновського, 25;

бульв. Миколи Міхновського, 30/1;

вул. Велика Васильківська, 107;

вул. Шота Руставелі, 16 (у межах території закладу «МІЛК БАР»).

Подільський район:

вул. Верхній Вал, 16 (3 локації);

перетин вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);

вул. Світлицького, 30/20 (2 локації);

вул. Вишгородська, 21/6 (біля супермаркету «Сільпо»);

просп. Європейського Союзу, 12-А (біля супермаркету «АТБ»);

просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ «Орнамент»);

просп. Європейського Союзу, 80;

вул. Межигірська, 56/63-А (біля тенісних кортів);

просп. Свободи, 28;

просп. Василя Порика, 13;

вул. Кирилівська, 125;

перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111.

Святошинський район:

бульв. Миколи Руденка, 13;

бульв. Миколи Руденка, 14;

бульв. Миколи Руденка, 15;

вул. Василя Кучера, 5;

вул. Симиренка, 10;

вул. Симиренка, 17;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 62;

вул. Зодчих, 68/2;

вул. Тулузи, 2/58;

вул. Якуба Коласа, 23;

вул. Ірпінська, 76-80;

вул. Підлісна, 1;

вул. Академіка Булаховського, 30;

вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);

вул. Леся Курбаса, 16-А (біля зупинки трамвая №3).

Солом’янський район:

бульв. Чоколівський, 1;

бульв. Чоколівський, 19-21;

бульв. Чоколівський, 20;

просп. Повітряних Сил, 18/2;

вул. Солом’янська, 33;

вул. Академіка Шалімова, 37;

просп. Відрадний, 15/45;

вул. Борщагівська, 154-А (біля ТЦ «Аркадія»);

просп. Любомира Гузара, 48 (з боку під’їзду до мосту);

просп. Берестейський, 47 (біля стоянки транспортних засобів);

просп. Валерія Лобановського, 4-А (біля підземного переходу);

вул. Волинська, 53.

Шевченківський район:

вул. Юрія Іллєнка, 1;

вул. Данила Щербаківського, 56;

перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії;

вул. Парково-Сирецька, 10;

вул. Ольжича, 14;

вул. Олени Теліги, 31/1;

вул. Щусєва, 5;

перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва;

вул. Дорогожицька, 13/14.

До слова, ціни на новорічні ялинки в Києві цього року коливатимуться від 350 до 4 000 грн. Заступник директора КП «Світоч» Володимир Лебедко повідомив, що найдешевшою буде сосна (від 350 грн), а найдорожчі — імпортні ялинки (до 3 000 — 4 000 грн). Ціна залежить від пишності та вигляду, а не лише від висоти.