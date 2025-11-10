Іноземець влаштував різанину біля клубу у Києві: шокувальні деталі інциденту

Нападник / © Поліція Києва

У Києві, в Голосіївському районі, стався конфлікт біля одного з розважальних закладів, під час якого іноземець поранив ножем молодика.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у Telegram.

«На спецлінію 102 від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення, що біля одного з розважальних закладів у Голосіївському районі поранили чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, яка встановила обставини злочину та затримала нападника», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 21-річний іноземець, перебуваючи на терасі розважального закладу, почав поводитися неналежно й чіплятися до незнайомої дівчини. Її знайомий, 20-річний киянин, зробив чоловікові зауваження та спробував зупинити його агресивну поведінку. У відповідь нападник розпочав бійку, під час якої дістав ніж і завдав хлопцю три поранення — у грудну клітку та руку. Постраждалого доправили до лікарні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

