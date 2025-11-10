ТСН у соціальних мережах

Іноземець влаштував різанину біля клубу у Києві: шокувальні деталі інциденту

Іноземець напав з ножем на хлопця під час сварки.

У Києві, в Голосіївському районі, стався конфлікт біля одного з розважальних закладів, під час якого іноземець поранив ножем молодика.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у Telegram.

«На спецлінію 102 від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення, що біля одного з розважальних закладів у Голосіївському районі поранили чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, яка встановила обставини злочину та затримала нападника», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 21-річний іноземець, перебуваючи на терасі розважального закладу, почав поводитися неналежно й чіплятися до незнайомої дівчини. Її знайомий, 20-річний киянин, зробив чоловікові зауваження та спробував зупинити його агресивну поведінку. У відповідь нападник розпочав бійку, під час якої дістав ніж і завдав хлопцю три поранення — у грудну клітку та руку. Постраждалого доправили до лікарні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння з ножем напав на товариша.

