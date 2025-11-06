- Дата публікації
На Київщині юнак побив перехожого та стріляв із пістолета: причина шокує
Зловмиснику, який напав на чоловіка у Київській області за зауваження, загрожує до 7 років позбавлення волі
У Бучі на Київщині чоловік побив перехожого та стріляв у нього. Його затримали поліцейські.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Деталі злочину
Як стало відомо слідчим, чоловік перебував у пішохідному переході, де вирішив справити фізіологічні потреби на стіни. Чоловік, який проходив повз, зробив зауваження за таку неприпустиму поведінку. Але у відповідь отримав удари кулаками та ногами по обличчю і тулубу. Після цього фігурант здійснив постріл із пістолета.
“Коли постраждалий вийшов на вулицю, нападник наздогнав його, двічі вистрілив у повітря, наказав лягти на землю та продовжив бити потерпілого. Після скоєного зловмисник втік”, — зазначили правоохоронці.
Особу та місцезнаходження нападника швидко встановили. Його затримали. Це — 18-річний мешканець Київщини.
Відкрите кримінальне провадження. Фігурант може сісти за ґрати на 7 років.
