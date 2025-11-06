На Київщині юнак побив перехожого та стріляв із пістолета: причина шокує

Перехід

У Бучі на Київщині чоловік побив перехожого та стріляв у нього. Його затримали поліцейські.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Деталі злочину

Як стало відомо слідчим, чоловік перебував у пішохідному переході, де вирішив справити фізіологічні потреби на стіни. Чоловік, який проходив повз, зробив зауваження за таку неприпустиму поведінку. Але у відповідь отримав удари кулаками та ногами по обличчю і тулубу. Після цього фігурант здійснив постріл із пістолета.

“Коли постраждалий вийшов на вулицю, нападник наздогнав його, двічі вистрілив у повітря, наказав лягти на землю та продовжив бити потерпілого. Після скоєного зловмисник втік”, — зазначили правоохоронці.

Особу та місцезнаходження нападника швидко встановили. Його затримали. Це — 18-річний мешканець Київщини.

Відкрите кримінальне провадження. Фігурант може сісти за ґрати на 7 років.

Раніше у київському СІЗО арештований напав на співробітника. Йому загрожує 5 років ув’язнення.

Так, під час проведення обшуку заарештований погрожував інспектору, а потім схопився за нагрудний відеореєстратор співробітника СІЗО з наміром його вимкнути. Правоохоронець спробував зупинити протиправні дії. Втім зловмисник завдав йому декілька ударів руками та головою в обличчя.