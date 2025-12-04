У Києві на маршруті трамвай влетів у трамвай: що відомо

Трамвай у Києві / © unian.net

У четвер, 4 грудня, у Києві зіткнулися два трамваї. Небезпечна ДТП трапилася між зупинками «Алішера Навої» та «Чорних Запоріжців».

На відео, опіблікованому у Мережі, можна побачити розтрощене вітрове скло та погнутий корпус трамваю.

Пощастило, що зіткнення було не лоб у лоб — один трамвай ззаду в’їхав у інший.

Ймовірно, що хтось з водіїв невчасно загальмував або поспішив.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, причин ДТП поки не називають, всі обставини встановлюються.

«Рух трамваїв вже відновлено. Без потерпілих», — повідомили ТСН.ua у Департаменті.

