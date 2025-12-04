ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

У Києві на маршруті трамвай влетів у трамвай: що відомо

Причин незвичайної ДТП поки не називають, всі обставини встановлюються.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Трамвай у Києві

Трамвай у Києві / © unian.net

У четвер, 4 грудня, у Києві зіткнулися два трамваї. Небезпечна ДТП трапилася між зупинками «Алішера Навої» та «Чорних Запоріжців».

На відео, опіблікованому у Мережі, можна побачити розтрощене вітрове скло та погнутий корпус трамваю.

Пощастило, що зіткнення було не лоб у лоб — один трамвай ззаду в’їхав у інший.

Ймовірно, що хтось з водіїв невчасно загальмував або поспішив.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, причин ДТП поки не називають, всі обставини встановлюються.

«Рух трамваїв вже відновлено. Без потерпілих», — повідомили ТСН.ua у Департаменті.

Нагадаємо, цього ж дня у Дніпрі сталася серйозна ДТП за участі трьох автомобілів. Під час зіткнення з одного автомобіля вилетіла людина.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie