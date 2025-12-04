- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві на маршруті трамвай влетів у трамвай: що відомо
Причин незвичайної ДТП поки не називають, всі обставини встановлюються.
У четвер, 4 грудня, у Києві зіткнулися два трамваї. Небезпечна ДТП трапилася між зупинками «Алішера Навої» та «Чорних Запоріжців».
На відео, опіблікованому у Мережі, можна побачити розтрощене вітрове скло та погнутий корпус трамваю.
Пощастило, що зіткнення було не лоб у лоб — один трамвай ззаду в’їхав у інший.
Ймовірно, що хтось з водіїв невчасно загальмував або поспішив.
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, причин ДТП поки не називають, всі обставини встановлюються.
«Рух трамваїв вже відновлено. Без потерпілих», — повідомили ТСН.ua у Департаменті.
Нагадаємо, цього ж дня у Дніпрі сталася серйозна ДТП за участі трьох автомобілів. Під час зіткнення з одного автомобіля вилетіла людина.