Дата публикации
-
Категория
Киев
Количество просмотров
- 27
Время на прочтение
- 1 мин
- 1 мин
Изнасиловал несовершеннолетнюю и семь лет скрывался в Германии: чем все закончилось
В декабре 2025 года злоумышленника экстрадировали в Украину и арестовали, теперь он может провести 12 лет за решеткой.
В Киевской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю и семь лет скрывался в Германии, но при содействии полиции подозреваемый экстрадирован.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
«Правоохранители установили, что в начале августа 2018 злоумышленник с применением физического насилия совершил действия сексуального характера в отношении 17-летней девушки против ее воли», — говорится в сообщении.
Следователи следственного управления полиции Киевщины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении за совершение действий против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней (ч. 2, ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).
В дальнейшем подозреваемый начал скрываться от правоохранителей. В ноябре 2018 года он пересек государственную границу и уехал в Германию.
«В декабре 2025 года злоумышленник экстрадирован на территорию Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в полиции.
За совершенное злоумышленник может провести 12 лет за решеткой.
