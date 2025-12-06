ТСН у соціальних мережах

Росіяни всю ніч атакували Київщину: які наслідки

Найскладніша ситуація у Фастові — там вгатили по залізничному вокзалу.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Усю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян. Троє людей травмовано.

Про це повідомили у ДСНС.

Яка ситуація станом на 6 грудня:

  • У м. Фастів виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу та моторно — вагонного депо.

  • У с. Нові Петрівці через уламки БпЛА виникла пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв. м. Також у цьому населеному пункті сталося загорання трьох вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок та ще 6 будинків пошкоджено.

  • У с. Нежиловичі Бучанського району виникла пожежа та руйнація приватної будівлі. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Нагадаємо, через російський ракетний обстріл Київської області у Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру. Напрямки потягів, які прямують через місто, змінюють.

По всій території України оголосили повторну повітряну тривогу через другий за ніч злет російських винищувачів МіГ-31К.

