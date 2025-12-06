ТСН в социальных сетях

Киев
403
1 мин

На Киевщине мать сожгла заживо собственного сына, когда он спал

В суде женщина частично признала свою вину, однако суд вынес решение.

Вера Хмельницкая
Женщина выслушала приговор

Женщина выслушала приговор / © Архів

В Киевской области осудили 60-летнюю женщину. Она получила срок за решеткой за умышленное убийство собственного сына, совершенное с особой жестокостью.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Следствие установило, что между родственниками длительное время возникали конфликты из-за злоупотребления алкоголем.

«В день трагедии, находясь также под хмельком, женщина пришла к своему 37-летнему сыну в квартиру. Зашла в его комнату, где он спал, и вылила на него легковоспламеняющееся вещество, после чего подожгла. Полученные ожоги оказались смертельными — мужчина скончался в больнице», — говорится в сообщении.

В суде женщина частично признала свою вину. По п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ее приговорили к 14 годам лишения свободы.

