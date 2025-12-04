КМВА / © УНІАН

Під час святкування Різдва та Нового року у Києві не буде жодних змін щодо тривалості комендантської години.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації у відповідь на запит видання «Телеграф».

У КМВА зазначили, що питання скасування або зменшення комендантської години в ніч проти 25.12.2025 та в ніч проти 01.01.2026 не обговорювалося.

«Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися. Крім цього, за практикою попередніх років та з урахуванням загроз наразі ні точкові, ні загальні зміни режиму комендантської години не плануються», — йдеться у відповіді.

У КМВА пояснили, що зміна режиму комендантської години може створити додаткові ризики безпеки з огляду на постійні російські атаки на об’єкти цивільної інфраструктури постійні.

«Потенційна шкода для киян від подібних рішень значно перевищуватиме суспільну важливість заходів під час свят», — йдеться у документі.

Міська влада також повідомила, що наземний громадський транспорт і метрополітен у столиці України працюватиме за звичайним графіком. Станції метро будуть доступні як укриття під час тривоги у нічний час.

Нагадаємо, раніше у Київському метрополітені дали необхідні поради щодо комфортного перебування в підземці під час повітряної тривоги. Зазвичай на станція столичного метро тисячі людей шукають притулку під час ворожих атак.