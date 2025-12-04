У Києві знайшли унікальний скарб часів Хрещення Русі: подробиці

Київ / © Associated Press

У самому серці Києва, під Поштовою площею, археологи виявили унікальні об’єкти часів Київської Русі. Ці знахідки можуть мати безпосередній стосунок до місця Хрещення Русі і здатні перевернути наше уявлення про цю ключову історичну подію.

Про це йдеться у сюжеті програми «Загублений світ» на YouTube, передає 2+2.

Однією з головних сенсацій стали залишки Ляцьких воріт — давньоруської брами, згаданої у «Повісті минулих літ». Попри те, що над землею існує лише реконструкція, автентичні фундаменти, яким понад тисячу років, збереглися під землею.

Головний археолог Києва Михайло Сагайдак, також відомий відкриттям «Київських Помпей» на Подолі, підтвердив, що під сучасним містом збереглися величезні давні садиби. До них також належить будівля часів Володимира Великого площею близько 900 м².

«Не кожна країна взагалі може похизуватися тим, що є такі місця, що мають відношення до таких визначних подій, як хрещення Русі. Поштова площа — саме таке місце», — підкреслює засновник проєкту «Реальна історія» Акім Галімов.

Ці цінні пам’ятки ледь не були зруйновані: за часів Януковича бізнес-групи намагалися звести тут підземний ТЦ. Лише масові акції протесту та голос Майдану врятували історичне місце. Після Революції Гідності Верховна Рада ухвалила рішення про створення на цьому місці національного археологічного музею.

Знахідки, зокрема давньоруська митниця та княжі печатки, підтверджують, що тут функціонувала торговельна гавань. Гідролог Віктор Вишневський встановив, що літописна річка Почайна насправді була 8-10-кілометровим рукавом Дніпра.

Саме в цій давній гавані, на Поштовій площі, відбулися ключові події хрещення киян 988 року. Як вказує Сагайдак, всі основні події першої християнізації відбулися в цьому місці. Це було найзручніше місце для заходження у воду навпроти історичного міста, як пояснює Вишневський.

