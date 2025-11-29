Київ: кількість загиблих та постраждалих зросла

Київ — під атакою / © ДСНС

Реклама

У Києві через ворожу атаку загинули двоє осіб. Раніше повідомлялося про одного — це чоловік.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Уже 15 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Восьмеро із них перебувають у стаціонарах медзакладів», — уточнив він.

Реклама

Нагадаємо, під ранок росіяни запустили другу хвилю масованої атаки на Київ, під час якої столицю атакували десятки груп ударних «Шахедів», а також крилаті та надзвукові ракети.

За даними Віталія Кличка, руйнування внаслідок влучань уламків зафіксовані в кількох районах столиці. Є перебої зі світлом.

Крім того, Фастів залишився без електроенергії через атаку росіян. Критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.