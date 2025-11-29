- Дата публікації
Київ: кількість загиблих та постраждалих зросла
У столиці зросла кількість загиблих через комбіновану атаку РФ.
У Києві через ворожу атаку загинули двоє осіб. Раніше повідомлялося про одного — це чоловік.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Уже 15 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Восьмеро із них перебувають у стаціонарах медзакладів», — уточнив він.
Нагадаємо, під ранок росіяни запустили другу хвилю масованої атаки на Київ, під час якої столицю атакували десятки груп ударних «Шахедів», а також крилаті та надзвукові ракети.
За даними Віталія Кличка, руйнування внаслідок влучань уламків зафіксовані в кількох районах столиці. Є перебої зі світлом.
Крім того, Фастів залишився без електроенергії через атаку росіян. Критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.