- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1910
- Час на прочитання
- 1 хв
Під атаку в Києві потрапило літнє подружжя, яке приїхало туди на зиму
За словами їхнього сина, трагедія спіткала батьків лише через п’ять днів після того, як вони приїхали до Києва на зимівлю.
Під російську атаку в Києві у ніч проти 14 листопада потрапило подружжя похилого віку, яке лише кілька днів тому приїхало до столиці зимувати. Їхня квартира зруйнована, а самі люди опинилися під завалами.
Про це розповів син подружжя Андрій, повідомляє «Телеграф».
За словами Андрія, мати з батьком могти загинути під завалами. Водночас підтверджень від влади наразі немає.
«Вони літували в селі. Ось, вирішили поїхати зимувати в Київ. П’ять днів як приїхали, і нам сьогодні вночі подзвонили, що був „приліт“, і що не можна хату відкрити. Ми взяли ключі і приїхали. І коли я вже зайшов, то зрозумів, що там стіни нема, нічого немає, тато по пояс у завалі», — поділився чоловік.
Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада росі йські окупанти масовано атакували Київ дронами і ракетами. Наразі відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих. Рятувальники шукають людей під завалами.
Наслідки атаки зафіксовані у дев’яти районах столиці. Там сталися влучання у багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування.