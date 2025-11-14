Під атаку в Києві потрапило літнє подружжя, яке приїхало туди на зиму

Пан Андрій, чиї батьки потрапили під атаку на Київ / © Телеграф

Під російську атаку в Києві у ніч проти 14 листопада потрапило подружжя похилого віку, яке лише кілька днів тому приїхало до столиці зимувати. Їхня квартира зруйнована, а самі люди опинилися під завалами.

Про це розповів син подружжя Андрій, повідомляє «Телеграф».

За словами Андрія, мати з батьком могти загинути під завалами. Водночас підтверджень від влади наразі немає.

«Вони літували в селі. Ось, вирішили поїхати зимувати в Київ. П’ять днів як приїхали, і нам сьогодні вночі подзвонили, що був „приліт“, і що не можна хату відкрити. Ми взяли ключі і приїхали. І коли я вже зайшов, то зрозумів, що там стіни нема, нічого немає, тато по пояс у завалі», — поділився чоловік.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада росі йські окупанти масовано атакували Київ дронами і ракетами. Наразі відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих. Рятувальники шукають людей під завалами.

Наслідки атаки зафіксовані у дев’яти районах столиці. Там сталися влучання у багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування.