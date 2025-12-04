В Киеве нашли уникальное сокровище времен Крещения Руси: подробности

Киев / © Associated Press

В самом сердце Киева, под Почтовой площадью, археологи обнаружили уникальные объекты времен Киевской Руси. Эти находки могут иметь прямое отношение к месту Крещения Руси и способны перевернуть наше представление об этом ключевом историческом событии.

Об этом говорится в сюжете программы «Загублений світ» на YouTube, передает 2+2.

Одной из главных сенсаций стали остатки Лядских ворот — древнерусских ворот, упомянутых в «Повести временных лет». Несмотря на то, что над землей существует только реконструкция, подлинные фундаменты, которым более тысячи лет, сохранились под землей.

Главный археолог Киева Михаил Сагайдак, который также известен открытием «Киевских Помпей» на Подоле, подтвердил, что под современным городом сохранились огромные старинные усадьбы. К ним принадлежит также строение времен Владимира Великого площадью около 900 м².

«Не каждая страна вообще может похвастаться тем, что есть такие места, имеющие отношение к таким значительным событиям, как крещение Руси. Почтовая площадь — как раз такое место», — подчеркивает основатель проекта «Реальна історія» Аким Галимов.

Эти ценные достопримечательности едва не были разрушены: при Януковиче бизнес-группы пытались возвести здесь подземный ТЦ. Только массовые акции протеста и голос Майдана спасли историческое место. После Революции Достоинства Верховная Рада приняла решение о создании на этом месте национального археологического музея.

Находки, включая древнерусскую таможню и княжеские печати, подтверждают, что здесь функционировала торговая гавань. Гидролог Виктор Вишневский установил, что летописная река Почайна была 8-10-километровым рукавом Днепра.

Именно в этой давней гавани на Почтовой площади произошли ключевые события крещения киевлян в 988 году. Как указывает Сагайдак, все основные события первой христианизации произошли в этом месте. Это было удобное место для вхождения в воду напротив исторического города, как объясняет Вишневский.

