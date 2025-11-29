Киев: количество погибших и пострадавших увеличилось

Киев под атакой

В Киеве из-за вражеской атаки погибли два человека. Ранее сообщалось об одном — это мужчина.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Уже 15 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Восемь из них находятся в стационарах медучреждений», — уточнил он.

Напомним, к утру россияне запустили вторую волну массированной атаки на Киев, во время которой столицу атаковали десятки групп ударных «Шахедов», а также крылатые и сверхзвуковые ракеты.

По данным Виталия Кличко, разрушения в результате попаданий обломков зафиксированы в нескольких районах столицы. Есть перебои со светом.

Кроме того, Фастов остался без электроэнергии из-за атаки россиян. Критическая инфраструктура перешла на резервное питание.