Киев: количество погибших и пострадавших увеличилось
В столице возросло число погибших из-за комбинированной атаки РФ.
В Киеве из-за вражеской атаки погибли два человека. Ранее сообщалось об одном — это мужчина.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Уже 15 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Восемь из них находятся в стационарах медучреждений», — уточнил он.
Напомним, к утру россияне запустили вторую волну массированной атаки на Киев, во время которой столицу атаковали десятки групп ударных «Шахедов», а также крылатые и сверхзвуковые ракеты.
По данным Виталия Кличко, разрушения в результате попаданий обломков зафиксированы в нескольких районах столицы. Есть перебои со светом.
Кроме того, Фастов остался без электроэнергии из-за атаки россиян. Критическая инфраструктура перешла на резервное питание.