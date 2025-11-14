Россия массированно атаковала Киев: что известно о погибших и пострадавших

Последствия атаки в Киеве 14 ноября.

В результате ночной атаки врага на столицу пострадали 36 жителей Киева. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что эта атака также унесла жизни шести киевлян.

Об этом он сообщил в соцсетях.

По информации Кличко, всего пострадало 36 человек.

«Шесть из них находятся в стационарах. Пятеро — в тяжелом состоянии. Погибли шесть жителей Киева», — сообщил Кличко.

Напомним, Киев пережил очередную массированную и комбинированную атаку России, во время которой мощные взрывы раздавались всю ночь. Враг применил баллистику, «Калибры» и рои ударных дронов, что привело к жертвам среди гражданского населения: погибли шесть киевлян, еще более 30 получили ранения.

Киевский спасатель Сергей Власенко был на дежурстве, когда российский беспилотник попал в его дом. Он прибыл по вызову вместе с коллегами и увидел, что горит его собственная квартира.

Также сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев, в Деснянском районе продолжается спасательная операция. Эмоциональным символом трагедии стало бесшабашное обращение местной жительницы, чьи родные оказались под завалами разрушенного дома.

Какова была эта атака, куда направлялись российские «Шахеды» и ракеты, как сработала ПВО, почему повреждения в столице так масштабны и чего ждать от РФ дальше — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.