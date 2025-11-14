Под атаку в Киеве попали пожилые супруги, которые приехали туда на зиму

Господин Андрей, чьи родители попали под атаку на Киев / © Телеграф

Реклама

Под российскую атаку в Киеве в ночь на 14 ноября попали пожилые супруги, которые всего несколько дней назад приехали в столицу зимовать. Их квартира разрушена, а сами люди оказались под завалами.

Об этом рассказал сын супругов Андрей, сообщает «Телеграф».

По словам Андрея, мать с отцом могли погибнуть под завалами. В то же время подтверждений от властей пока нет.

Реклама

«Они провели лето в селе. Вот, решили поехать зимовать в Киев. Пять дней как приехали, и нам сегодня ночью позвонили, что был „прилет“, и что нельзя дом открыть. Мы взяли ключи и приехали. И когда я уже зашел, то понял, что там стены нет, ничего нет, папа по пояс в завале», — поделился мужчина.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Известно о трех погибших и 26 пострадавших. Спасатели ищут людей под завалами.

Последствия атаки зафиксированы в девяти районах столицы. Там произошли попадания в многоэтажки, возникли пожары и разрушения.