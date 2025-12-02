- Дата публикации
В Киеве нетрезвый мужчина с ножом бросался на прохожих: чем все закончилось
Нападение на водителя и супругов в Киеве завершилось задержанием пьяного хулигана. Следователи сообщили ему о подозрении в хулиганстве.
В Киеве 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил опасную стычку, угрожая людям ножом. Инцидент произошел во дворе многоэтажки в Оболонском районе, куда милиционеров вызвали очевидцы.
Об этом пишет полиция Киева.
Когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что нападавший набросился на водителя, находящегося в припаркованном автомобиле. Мужчина пытался открыть дверь, размахивая ножом, после чего повредил кузов машины и не давал водителю возможности уехать со двора.
Угрожая ножом, злоумышленник спровоцировал конфликт и с проходившими рядом супругами. В ходе схватки он повалил мужчину на землю, повлекши ему перелом предплечья. Потерпевшего госпитализировали.
Полиция оперативно задержала нападающего. Им оказался местный житель, уже имеющий уголовный опыт — раньше он привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. На момент досудебного расследования правонарушитель будет находиться под стражей.
Напомним, в Киеве задержан и сообщен о подозрении водителю, который на пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку.